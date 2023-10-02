Миннауки и образования предупреждает родителей...

Министерство науки и образования Азербайджана заявляет, что по случаю Международного дня учителя, который отмечается 5 октября, родителям и учащимся не разрешается дарить подарки или собирать денежные средства учителям в какой-либо форме.

«Если вы столкнулись с такими случаями, просим анонимно сообщить на «горячую линию» министерства (146). В связи с этим Управлению образования города Баку и региональным управлениям образования даны поручения, будет осуществляться соответствующий мониторинг», - сказали в министерстве.

В ведомстве также обратились к родителям с акцией под хештегом #MənimMüəllimim, инициированной образовательным сообществом.

«Принимая участие в челендже, вы можете отправить добрые слова и поздравления своим учителям», - говорится в заявлении министерства.