Армяне клянутся не арестовывать Путина

Армянская сторона предложила России подписать соглашение, которое исключило бы все опасения, связанные с ратификацией Арменией Римского статута. Об этом сегодня, 3 октября, заявил глава постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Владимир Варданян.

Он уверен, что Римский статут не может испортить двусторонние отношения, а его ратификация в случае подписания соответствующего соглашения пошла бы на пользу в деле развития армяно-российских отношений.

«Что касается визита президента России, то в международной практике никогда не было такого, чтобы действующий президент какой-либо страны был передан Международному уголовному суду», – отметил Варданян, добавив, что каждое суверенное государство имеет право самостоятельно решать, какие международные документы принимать.