Азербайджанские и казахстанские корабли выполняют задачи фото
В Азербайджане продолжаются совместные тактические учения «Хазри-2023» с участием кораблей и военнослужащих Военно-морских сил Азербайджана и Казахстана.
Как сообщили в Минобороны, сначала на брифинге, проведенном согласно плану учений, участников ознакомили с правилами безопасности, заданиями, которые необходимо выполнить, последовательностью их выполнения, им также была предоставлена другая необходимая информация.
Затем с личным составом и кораблями ВМС обеих стран были отработаны задачи по различным эпизодам.
Отметим, что личный состав, задействованный в учениях, успешно выполнил поставленные задачи.