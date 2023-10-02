В Азербайджане продолжаются совместные тактические учения «Хазри-2023» с участием кораблей и военнослужащих Военно-морских сил Азербайджана и Казахстана.

Как сообщили в Минобороны, сначала на брифинге, проведенном согласно плану учений, участников ознакомили с правилами безопасности, заданиями, которые необходимо выполнить, последовательностью их выполнения, им также была предоставлена другая необходимая информация.

Затем с личным составом и кораблями ВМС обеих стран были отработаны задачи по различным эпизодам.

Отметим, что личный состав, задействованный в учениях, успешно выполнил поставленные задачи.