Крупнейшие нефтегазовые компании Китая Киев объявил «спонсорами войны»

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло три крупнейшие китайские нефтегазовые компании в список международных спонсоров войны.

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC) попали в список из-за участия в совместных проектах с Россией и уплаты налогов в российский бюджет. Тем самым, сказали в Киеве, они финансируют стратегические отрасли экономики РФ.

China National Petroleum Corporation, крупнейшая нефтегазовая корпорация Китая, заявила о росте прибыли в 2022 году более чем вдвое на фоне глобального сокращения поставок нефти из-за войны в Украине. CNPC активно взаимодействует с крупнейшими российскими компаниями в нефтегазовой отрасли, участвуя в таких проектах, как «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и газопровод «Сила Сибири».

Sinopec Group, вторая по величине госкомпания Китая, подтвердила намерение продолжать закупки нефти и газа у России даже при ужесточении санкций со стороны западных демократий в ответ на вторжение в Украину. Компания владеет долей в ПАО «Сибур Холдинг» и участвует в проекте «Амурский газохимический комплекс».

CNOOC Group, третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec, активно участвует в проекте «Арктик СПГ-2» с российской компанией «Новатек». Реализация проекта позволит России увеличить свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа до 15%.