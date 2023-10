Инаугурационный рейс первого самолета Boeing 777F авиакомпании Silk Way West Airlines из Сиэтла в Баку

Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, с гордостью объявляет об инаугурационном полете своего первого самолета Boeing 777F из Сиэтла в Баку. Эта монументальное событие является показателем значительного прогресса как для авиакомпании Silk Way West Airlines, так и для всей авиационной отрасли Азербайджана. Модель Boeing 777F отличается своими передовыми техническими данными, топливной экономичностью и экологической устойчивостью. Авиакомпания Silk Way West Airlines горда эксплуатацией этого экологически безопасного самолета, что в свою очередь еще раз демонстрирует ее приверженность устойчивой авиационной практике.

Это инаугурационный полет первого из семи самолетов Boeing, поставка которых будет осуществляться в рамках ранее подписанных соглашений между Boeing и Silk Way West Airlines. Согласно этим договорам, пять самолетов Boeing 777-F и два Boeing 777-8F будут доставлены в Азербайджан в ближайшие семь лет - до 2030 года.