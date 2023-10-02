Маргарита Симоньян призвала к ядерному взрыву над Сибирью

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала осуществить над Сибирью ядерный взрыв.

По ее словам, данный «ядерный ультиматум» станет «решением конфликта» в Украине.

«Если произвести в сотнях километров на нашей же территории термоядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг», – отметила пропагандистка.

По ее словам, пока «противник» не поймет неминуемую угрозу, он не остановится: «Они заднюю не дадут, пока им не будет очень больно».