Баку против спекуляций на основе религии

Баку считает неприемлемыми попытки придать религиозные оттенки прошлому конфликту между Азербайджаном и Арменией. Как передает пресс-служба МИД, подобное мнение было озвучено на встрече между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и гендиректором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.

Было отмечено, что двойные стандарты, с которыми столкнулась азербайджанская сторона во время конфликта и в постконфликтный период, а также попытки придать ему религиозные оттенки не только неприемлемы, но и препятствуют достижению мира и стабильности в регионе.

В ходе переговоров глава азербайджанской дипломатии в том числе проинформировал собеседника о ситуации в регионе в постконфликтный период и мирных инициативах Азербайджана. Дж.Байрамов отметил, что Азербайджан предпринимает практические шаги по восстановлению религиозного и культурного наследия, разрушенного Арменией за десятки лет оккупации.

Было подчеркнуто, что, несмотря на все существующие трудности и вызовы, Азербайджан полон решимости продвигать мирную повестку с Арменией, а также процесс реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество.

Было отмечено, что процесс роспуска и разоружения орудовавших в регионе незаконных армянских вооруженных формирований по итогам проведенных Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятий придал импульс усилиям по достижению мира и реинтеграции.