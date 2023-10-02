Baku TV будет вещать в Карабахе

На сегодняшнем заседании Аудиовизуального совета были обсуждены успешные и быстрые локальные антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном на территории Карабахского экономического района, ситуация, сложившаяся в регионе после этих мероприятий, создание информационного обеспечения проживающего в этом регионе населения и обеспечение реинтеграции региона в общегосударственное информационное пространство, а также обращения ООО Baku TV и ООО «Азербайджанское телевидение и радио» для получения лицензий.

Учитывая неотложность создания объективного и оперативного информационного обеспечения населения, проживающего на территории Карабахского экономического района, Cовет принял решение о предоставлении лицензий ООО Baku TV платформу для спутникового вещания (название телевизионной редакции Baku TV), ЗАО «Азербайджанское телевидение и радио» (название радиоредакции «Азербайджанское Международное радио»).