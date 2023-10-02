Что осталось от сел Шушинского района видео
Опубликованы видеокадры того, что осталось от сел Гушчулар и Зарисли Шушинского района.
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Опубликованы видеокадры того, что осталось от сел Гушчулар и Зарисли Шушинского района.
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