Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Украина активнее боролась с коррупцией, делая это условием для дальнейшей невоенной помощи. Об этом сообщили источники CNN, добавив, что в противном случае все формы поддержки США, кроме военной, могут быть под угрозой.

"Послание для украинцев всегда заключалось в том, что если какие-то из этих средств будут присвоены, это поставит под угрозу всю помощь США стране", – передал источник CNN.

CNN утверждает, что Госдеп США направил Украине дипломатическую ноту, в которой подчеркивается необходимость дальнейших усилий Украины в области коррупции и финансовой прозрачности. Нота также упоминает о необходимости критических реформ в рамках программы МВФ, связанных с борьбой против отмывания денег и финансирования терроризма.

По данным Politico, администрация Байдена выражает глубокую обеспокоенность коррупцией в Украине, что отражено в засекреченной стратегии по этой стране. Издание также указывает на возможное опасение, что коррупция может заставить западных союзников отказаться от дальнейшей поддержки Украины на фоне войны с Россией.