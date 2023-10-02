Злоупотребления в Шабранской районной больнице

В прокуратуре Шабранского района проведено расследование в связи с жалобой гражданина о правонарушениях в Шабранской районной центральной больнице, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что в период с 2018 по 2023 год должностные лица больницы, злоупотребляя своими служебными полномочиями, внесли в официальные документы ложные сведения. Кроме того, есть основания утверждать, что данные лица присваивали государственное имущество и растрачивали бюджетные средства.

По факту в прокуратуре Шабранского района возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.4, 308.1 и 313 УК АР. Продолжается предварительное расследование.