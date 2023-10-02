Турция ликует вместе с Азербайджаном

"Следуя принципу “Одна нация – два государства”, мы всегда будем рядом с нашими братьями из Азербайджана в радости и горести и продолжим поддерживать их справедливые требования. Еще раз искренне поздравляем их с недавней победой", — заявил он.

Кроме того, министр выразил поддержку союзным и дружественным странам в различных регионах, включая Ливию, Катар и Турецкую Республику Северного Кипра, подчеркнув необходимость международного статуса для турок-киприотов.