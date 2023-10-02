Володин предрек Армении проблемы

Ратификация Ереваном Римского статута Международного уголовного суда противоречит выбору народов Российской Федерации и Армении, которые решили развивать отношения между двумя странами. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В своем Telegram-канале он заявил: "Ереван ратифицировал Римский статут. Развитие отношений между нашими странами - это выбор наших народов: Российской Федерации и Армении. Ратификация Римского статута противоречит этому".

Володин также отметил, что решение "непродуманное" и "стратегически неверное" и может вызвать проблемы для Армении.

Напомним, Национальное собрание Армении ранее проголосовало за ратификацию Римского статута МУС с 60 голосами "за" и 20 "против", причем оппозиционные фракции проголосовали против. 17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в совершении военных преступлений.