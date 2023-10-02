Израиль продает Азербайджану еще два спутника

На 74-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку компания Israel Aerospace Industries (IAI) и космическое агентство Азербайджана "Азеркосмос" заключили соглашение о создании двух спутников наблюдения для программы Azersky-2.

Эти спутники будут оснащены электрооптическими датчиками высокого разрешения. IAI возьмет на себя проектирование, сборку, интеграцию и тестирование первого спутника, привлекая к процессу азербайджанских специалистов.

Кроме того, израильская сторона поможет "Азеркосмосу" в разработке проекта нового центра по созданию спутников в Азербайджане.

Израильские СМИ пишут, что согласно условиям соглашения, IAI предоставит "Азеркосмосу" два спутника в рамках программы Azersky-2, а также технологию и знания для строительства и эксплуатации спутников.

Источник, близкий к сделке, сообщил изданию Globes, что речь идет о продаже Азербайджану спутников OptSat500. Стоимость сделки составляет 120 миллионов долларов. Эти спутники обладают длительным сроком службы и высокоточными возможностями съемки.