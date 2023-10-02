Азербайджан и Израиль контактировали перед операцией в Карабахе?
Специалисты из израильской разведки "Моссад" и подразделения радиоэлектронной разведки 8200 военной разведки AМАН посетили Азербайджан за несколько недель до контртеррористических мероприятий в Карабахе 19-20 сентября. Как передает "АзФронт", об этом написало французское издание Intelligence Online, которое фокусируется на мировой разведывательной и оборонной сфере.
Согласно источнику, целью визита было предоставление консультаций и усиление обмена данными.
Стоит отметить, что 18 сентября Азербайджан также принимал высокопоставленную делегацию Минобороны Израиля.