ЕС надеется на прогресс в переговорах Баку и Еревана

Представитель ЕС выразил надежду на прогресс в демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. Как передают армянские СМИ, об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный источник в ЕС.

"Что касается демаркации границ, то за прошедшие месяцы была проделана большая работа. Мы бы в идеале хотели достичь договоренности по будущим шагам, по тому, на какой основе будет продвигаться демаркация границ, по каким картам и принципам", — отметил источник.

Также подтверждено присутствие лидеров Армении и Азербайджана на саммите в Гранаде.

"На прошлой неделе проводились активные контакты… Мы изучаем вопрос о том, можно ли двигаться вперед, несмотря на тяжелую ситуацию "на земле", — добавил источник в ЕС, напомнив о достижении взаимного признания территориальной целостности.