Бывший главарь карабахских сепаратистов Араик Арутюнян задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана. В настоящее время его везут в Баку. В ближайшие часы в отношении него суд примет решение, сообщает haqqin.az со ссылкой на источники.

Араик Арутюнян — бывший «глава» незаконного сепаратистского образования в Карабахе с 21 мая 2020 по 1 сентября 2023 года. Участник боевых действий и военных преступлений во время Первой Карабахской войны.