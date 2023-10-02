Германия закупает российскую нефть в виде нефтепродуктов из Индии

Поставки нефтепродуктов из Индии в Германию увеличились более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Эти продукты производятся на индийских НПЗ из российской нефти. Как передает издание BILD, это следует из данных Федерального статистического ведомства ФРГ.

По данным ведомства, с начала года поставки нефтепродуктов из Индии в Германию выросли в 10 с лишним раз по сравнению с тем же периодом 2022 года. Например, это касается дизельного топлива.

Западные страны установили ценовой потолок для российской нефти в 60 долларов за баррель, который также касается поставок из РФ через западные компании или со страхованием из Запада. Несмотря на это, Россия нашла способы обходить эти ограничения, например, путем перепродажи нефти в международных водах.

К августу доходы России от экспорта нефти достигли 17,1 млрд долларов, что является рекордом с октября 2022 года. Однако, как оценили украинские эксперты, из-за санкций, введенных после нападения на Украину, Россия потеряла от 140 до 170 млрд долларов нефтегазовых доходов.