Публикация главы МИД Франции о горе Агры вызвала возмущение

Министр иностранных дел Катрин Колонна отправилась с визитом в Армению. Накануне встречи с официальными лицами Армении Колонна сделала скандальную публикацию в своем аккаунте в социальных сетях.

Французский министр опубликовала сообщение, в котором показала гору Агры частью армянской территории.

Под фотографией горы Агры французский министр написала: "Я вернулась в Армению".

Публикация Колонны вызвало резкую критику пользователей соцсетей.