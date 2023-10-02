Публикация главы МИД Франции о горе Агры вызвала возмущение
Министр иностранных дел Катрин Колонна отправилась с визитом в Армению. Накануне встречи с официальными лицами Армении Колонна сделала скандальную публикацию в своем аккаунте в социальных сетях.
Французский министр опубликовала сообщение, в котором показала гору Агры частью армянской территории.
Под фотографией горы Агры французский министр написала: "Я вернулась в Армению".
Публикация Колонны вызвало резкую критику пользователей соцсетей.
De retour en #Arménie, 5 mois après ma première visite 🇫🇷🇦🇲— Catherine Colonna (@MinColonna) October 3, 2023
Amitié, soutien et solidarité. pic.twitter.com/AOkBZYrKAi