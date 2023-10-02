Суровикин «всплыл» в храме

Бывший командующий СВО Сергей Суровикин был замечен в подмосковном храме, сообщает издание «Новые известия».

На вопрос о месте службы генерал заявил: «Служу Отечеству. Больше никаких комментариев».

Издание не уточняет дату и точное место, где видели Суровикина, отсутствовавшего в публичном поле в последние месяцы.

Ранее стало известно о пребывании Суровикина в Алжире в составе делегации Минобороны России. Последний раз он публично выступал в июне, во время мятежа Пригожина, обратившись к военнослужащим частной военной компании «Вагнер» с призывом сложить оружие.