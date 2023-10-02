Словесная дуэль между Тегераном и Тель-Авивом

"Пока террористический режим аятоллы Хаменеи сеет смерть и разрушение, Израиль идет дорогой мира". Как передают израильские СМИ, об этом заявил во вторник, 3 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на выступление Верховного руководителя Ирана, предупредившего арабские страны о недопустимости нормализации отношений с еврейским государством.

Ранее 3 октября Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи резко осудил руководство Саудовской Аравии за намерение нормализовать отношения с Израилем. Он заявил, что страны, желающие нормализовать отношения с еврейским государством, "делают ставку на проигравшую лошадь".

"Иран не помешал нам заключить Соглашения Авраама, — напомнил Нетаньяху. - Точно так же он не помешает нам расширить круг мирных соглашений во благо израильтян, народов Ближневосточного региона и всего человечества".