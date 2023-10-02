Франция согласилась поставлять Армении вооружение

Франция одобрила предоставление военной техники Армении в планируемом межгосударственном договоре. Как передает ТАСС, об этом сообщила глава французского МИД Катрин Колонна.

"Франция дала согласие на подписание договора с Арменией, благодаря которому Париж сможет предоставлять Еревану военную технику", — заявила Колонна.

Напомним, ранее глава дипломатического ведомства европейской страны, которая 3 октября прибыла с визитом в Ереван, также приветствовала решение армянского парламента о ратификации Римского статута МУС.