Мастер-класс по кулинарии для детей шехидов

Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения был организован мастер-класс для детей шехидов, сообщается на сайте ведомства.

В рамках мастер-класса, организованного в Центре инклюзивного развития и творчества DOST, группе детей шехидов Отечественной войны передали знания и навыки по кулинарии.

Детей шехидов научили готовить один из символов национальной кухни – кутаб. Молодые люди, обучающиеся профессиям в центре, продемонстрировали свои навыки, приготовив кутабы вместе с детьми шехидов.

Целью проекта является развитие индивидуальных навыков у детей героев Отечества и лиц с установленной инвалидностью, повышение их мировоззрения, мотивации, стимулирование новых творческих успехов, поддержка их социальной реабилитации.