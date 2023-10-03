Колонна в Ереване обвиняет Россию

Находящаяся с визитом в Ереване глава МИД Франции Катрин Колонна обвинила Москву в невыполнении обязательств, взятых Россией, Азербайджаном и Арменией в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Об этом информируют армянские СМИ.

По словам министра, Россия «не выполнила свои обязательства» по трехсторонним договоренностям, в рамках которых Москва «должна была предоставить средства политического урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном».

Колонна сказала, что это «было их (России - ред.) обязательством, которое они не выполнили».