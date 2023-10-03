Скончался первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде
Скончался первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Баги оглы Юсифзаде.
Хошбахт Баги оглы Юсифзаде — выдающийся азербайджанский геолог-нефтяник, внес большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли Азербайджана. Первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР), почетный нефтяник СССР.
Открыл и ввел в эксплуатацию более 20 нефтяных и газовых месторождений в Каспийском море, в том числе всемирно известные «Азери», «Чираг», «Гюнешли» и «Шахдениз».