Эльчин Амирбеков о сосуществовании азербайджанцев и армян

В интервью Амирбеков рассказал о недавних антитеррористических мероприятиях в Карабах е. Он заявил, что мероприятия были направлены на уничтожение военных целей: «Они были направлены против формирований армянских вооруженных сил, находившихся на нашей суверенной территории... Гражданские лица никак не являлись нашей целью. Повторяю, что нашей целью были легитимные военные цели».

Амирбеков также подчеркнул, что незаконные сепаратисты объявили о роспуске своей структуры: «В настоящее время мы ведем диалог с представителями армянской общины. С ними уже проведены три встречи».

Ответив на вопрос о причинах отъезда армян из Карабаха, Амирбеков сказал: «Да, это очень хороший вопрос... Факт в том, что решение покинуть свои дома - их личное и добровольное решение. Мы сожалеем об этом. Еще раз скажу о том, что эти люди, конечно, сохраняют право вернуться в свои дома».

Эльчин Амирбеков отверг обвинения о блокировке дороги азербайджанскими экоактивистами между Арменией и Карабахом. Он заявил: «На протяжении всех этих месяцев Международный комитет Красного Креста находился там. Это неправда. Дорога была перекрыта для пресечения перевозки мин, военных средств, а также армянских военнослужащих».

Амирбеков также сообщил о текущих переговорах с Арменией и стремлении Азербайджана заключить мирное соглашение. Он акцентировал внимание на исторических событиях, утверждая, что азербайджанцы подверглись этнической чистке со стороны Армении, и добавил: «Политику двойных стандартов, наконец, следует прекратить... Наши граждане обладают теми же правами, что и все».

Напомнив о том, что миссия ООН совершила поездку на освобожденные от оккупации территории, представитель президента сообщил, что в составе миссии находились также представители различных зарубежных СМИ: «Они подтвердили, что там осталось несколько сотен человек… Сегодня необходимо найти какие-то пути выхода, обеспечить сосуществование. Как для азербайджанцев, так и армян».