Под итальянской Венецией автобус упал с эстакады на железную дорогу, погиб 21 человек, сообщает агентство ANSA.

Авария произошла около 20:00 в районе Местре на автомагистрали А4. Автобус во время спуска пробил ограждение, пролетел около 10 метров, упал на железнодорожные пути и загорелся (он работал на метане). Местные СМИ сообщают, что часть жертв сгорела заживо. Из-за аварии было приостановлено железнодорожное сообщение между Местре и Венецией.

Спасатели пытались долго потушить огонь. По предварительным данным, в результате аварии погиб 21 человек, 12 ранены, есть пропавшие без вести из-за падения пассажирского рейсового автобуса в районе Венеции. Такие данные распространила местная префектура.