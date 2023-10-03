Кирби: У Украины осталось 6–8 недель
У Украины осталось от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления до прихода холодов, об этом заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Он заявил: "Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым".
Кирби подчеркнул необходимость скорейшего выделения средств на помощь Киеву со стороны конгресса и напомнил, что большинство членов Конгресса поддерживают дополнительную помощь Украине. Он также отметил: "Я бы добавил, что независимо от того, что произойдет (с отставкой Маккарти – ред.), все руководство Палаты представителей поддерживает продолжение помощи Украине, и подавляющее большинство конгрессменов со стороны республиканцев поддерживают продолжение помощи Украине".
Кирби также рассказал, что противодействие России в войне с Украиной помогает предотвратить более крупный конфликт, в котором могут участвовать американские войска.
"[Противодействие России] может в действительности предотвратить более крупный конфликт, в котором может потребоваться участие американских войск", — рассказал Кирби.