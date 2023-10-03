Кирби: У Украины осталось 6–8 недель

Он заявил: "Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым".

У Украины осталось от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления до прихода холодов, об этом заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби подчеркнул необходимость скорейшего выделения средств на помощь Киеву со стороны конгресса и напомнил, что большинство членов Конгресса поддерживают дополнительную помощь Украине. Он также отметил: "Я бы добавил, что независимо от того, что произойдет (с отставкой Маккарти – ред.), все руководство Палаты представителей поддерживает продолжение помощи Украине, и подавляющее большинство конгрессменов со стороны республиканцев поддерживают продолжение помощи Украине".

Кирби также рассказал, что противодействие России в войне с Украиной помогает предотвратить более крупный конфликт, в котором могут участвовать американские войска.

"[Противодействие России] может в действительности предотвратить более крупный конфликт, в котором может потребоваться участие американских войск", — рассказал Кирби.