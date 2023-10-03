В Британии закончилось оружие для Украины

В Великобритании закончилось оборонное оборудование, которое она могла бы передать Украине, сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванного военного чиновника.

По словам источника, Лондон продолжит поставлять оружие для Киева, но сейчас Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасах, а в Британии "все это закончилось".

"Мы отдали столько, сколько можем себе позволить", — заявил он.

Источник сообщил журналистам, что бремя предоставления миллиардов помощи Украине не должно ложиться на Великобританию.

«Предоставить более миллиардов не значит предоставить миллиарды британских вооружений. Лондон должен играть определенную роль в поощрении других стран предоставлять больше денег и оружия», — сказал чиновник.

Он также сообщил, что нет перспектив предоставления Украине большего количества британских танков, поскольку Лондон "отдал практически все, что мог позволить себе отдать".