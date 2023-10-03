За увольнение Маккарти проголосовали 216 конгрессменов. Против выступили 210. Это впервые в истории США, когда спикера Палаты представителей досрочно отправляют в отставку.

Республиканец Кевин Маккарти (из штата Калифорния) был отстранен от должности спикера Палаты представителей Конгресса США согласно результатам исторического голосования в нижней палате Конгресса, сообщает BBC.

Резолюцию о смещении Маккарти представил его коллега по партии, конгрессмен из Флориды Мэтт Гетц, после того, как Маккарти не допустил остановку финансирования правительства США из-за проблем с принятием бюджета на 2024 год.

Гетц и другие ультраправые республиканцы возмущены тем, что в прошлую субботу Маккарти при поддержке демократов смог добиться принятия законопроекта по временному бюджету. Фракция примерно из 20 законодателей-республиканцев, в которую входит Гетц, вынуждала Маккарти неоднократно блокировать другие законопроекты.

Конгрессмен из Флориды Гетц был одним из более чем десятка республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на пост спикера в январе. В конце концов Маккарти занял этот пост после 15 туров голосования.

Стоит отметить, что в контексте украинского конфликта дальнейшее выделение Киеву военной и другой помощи требует результативного голосования в Конгрессе. В случае, если Палата представителей будет фактически заблокирована из-за отсутствия спикера, принять такое решение будет невозможно.