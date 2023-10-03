МИД РФ выразил протест послу Молдовы

Посол Республики Молдова в России Лилиан Дарий был вызван в Министерство иностранных дел России во вторник , говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД России.

По информации МИД РФ, послу было выражено решительное недовольство "в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ" в Молдове.

Конкретным примером такого преследования стало решение Кишинева о высылке 13 сентября руководителя информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова. В связи с этим МИД РФ уведомил посла Молдовы: "Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдове, а также разжиганию антироссийских настроений".