Грозное заявление Максима Шевченко: Армении – не Римский статут, а статус Иреванского ханства
Известный российский журналист и политик Максим Шевченко прокомментировал решение армянского парламента о ратификации Римского статута МУС. Журналист выразил свою убежденность относительно глубокого изменения мировых отношений и правопорядка, предрекая возможные негативные последствия принятого решения для Армении.
"Происходящее - полный слом системы мировых отношений. Решения парламентов тех или иных стран могут быть необратимыми", - сказал Шевченко. Он указал, что ордера Гаагского суда будут действительными на территории Армении, и выразил опасения, что Армения может втянуться в глобальный конфликт.
Шевченко подчеркнул, что конфликт с Азербайджаном уже поставил под вопрос бытие Армении как суверенного государства, и для Еревана все могло бы закончиться сменой названия на "Западный Азербайджан" или "Иреванское ханство".
"Принятое решения - это не принятие какого-то документа международного права. Это абсолютно вассальная присяга ЕС", - подчеркнул он.
Шевченко также заявил, что ЕС ищет младших союзников для отстаивания своих интересов на международной арене, и предостерег Армению от возможных рисков.
"ЕС теперь заходит на Кавказ... Но неужели они думают, что Турция и Россия это потерпят? Вам, армяне, может, придется стать частью Азербайджана или Османской империи с такими подходами", - сказал Шевченко.
Шевченко также отметил, что Армения рискует стать "разменной монетой" на международной арене.
"То есть Армения со своим Римским статутом будет опираться на Иран, что ли? На иранских мулл? Которые поступят, как им выгодно, которые будут торговаться за счет Армении со своими партнерами в Москве, Анкаре или на Западе?" — недоумевающе спросил Шевченко.