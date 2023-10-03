Грозное заявление Максима Шевченко: Армении – не Римский статут, а статус Иреванского ханства

Известный российский журналист и политик Максим Шевченко прокомментировал решение армянского парламента о ратификации Римского статута МУС. Журналист выразил свою убежденность относительно глубокого изменения мировых отношений и правопорядка, предрекая возможные негативные последствия принятого решения для Армении.

"Происходящее - полный слом системы мировых отношений. Решения парламентов тех или иных стран могут быть необратимыми", - сказал Шевченко. Он указал, что ордера Гаагского суда будут действительными на территории Армении, и выразил опасения, что Армения может втянуться в глобальный конфликт.

Шевченко подчеркнул, что конфликт с Азербайджаном уже поставил под вопрос бытие Армении как суверенного государства, и для Еревана все могло бы закончиться сменой названия на "Западный Азербайджан" или "Иреванское ханство".

"Принятое решения - это не принятие какого-то документа международного права. Это абсолютно вассальная присяга ЕС", - подчеркнул он.