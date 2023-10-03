Демографическая трагедия Украины

В первом полугодии 2023 года в Украине прибавилось лишь 93,5 тысячи новорожденных, что на 28% ниже показателей довоенного 2021 года.

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предполагает, что в худшем сценарии численность украинцев может уменьшиться с текущих 37 млн до 26 млн в течение следующего десятилетия.

Одной из причин снижения рождаемости является миграция населения: из-за военного конфликта страну покинуло более 6,2 млн человек, в основном женщины трудоспособного возраста и дети.