«Галатасарай» обыграл «Манчестер Юнайтед»

«Галатасарай» победил на выезде «Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, закончилась победой турецкой команды со счетом 3:2.

Дублем за манкунианцев отметился Расмус Хойлунд. 20-летний датчанин забил на 17-й и 67-й минутах. «МЮ» доигрывал встречу в меньшинстве — на 77-й минуте вторую желтую карточку получил Каземиро.

Победу «Галатасараю» принесли голы Вильфрида Заа (23-я минута), Керема Актюркоглу (71-я) и Мауро Икарди (81-я).

Набранные 3 очка подняли команду на вторую строчку.