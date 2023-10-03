3 октября в столице Латвии Риге прошла пленарная сессия Совета Европы по праву на справедливый суд, организованная Советом Европы. На мероприятии нашу страну представляла директор Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA) Шафаг Гусейнли.

Открывший мероприятие заместитель Генерального секретаря Совета Европы Бьерн Берге отметил, что подготовленный организацией документ по обеспечению права на справедливый суд в области антидопинга направлен на защиту прав человека. Затем директор Норвежской национальной антидопинговой организации Андерс Солхеим и руководитель AMADA Шафаг Гусейнли выступили на сессии и рассказали о проведенной в этом направлении работе. В ходе выступлений была предоставлена информация о сущности, цели документа и вытекающих вопросах.

Директор AMADA выступила также со специальной презентацией в связи с установленным в этом направлении в Азербайджане и обеспеченным законодательством механизмом. Андерс Солхеим и Шафаг Гусейнли являлись, соответственно, председателем и заместителем председателя особой группы, созданной Советом Европы для подготовки документа по обеспечению права на справедливый суд в области антидопинга.

Отметим, что Шафаг Гусейнли в настоящее время является заместителем председателя Мониторинговой группы Совета Европы и осуществляет оперативный контроль за исполнением документа.