Азербайджанцев будут принимать в британскую Коллегию адвокатов
1-2 октября текущего года делегация Коллегии адвокатов Азербайджана во главе с ее председателем Анаром Багировым посетила Лондон, где приняла участие в церемонии открытия «Года права» по совместному приглашению Общества юристов Англии и Уэльса (IUHC) и Коллегии адвокатов Англии и Уэльса (IUVK).
Помимо Анара Багирова в визите также принял участие член президиума Эльчин Усуб.
1 октября 2023 года в соответствии с повесткой мероприятия состоялись обсуждения руководителей коллегий адвокатов. Цель обсуждений – обеспечение и защита независимости адвокатуры в современной и постоянно развивающейся сфере права, а также в международном и внутригосударственном праве.
Отметим, что на церемонии открытия «Года права» выступили президент IUVK Ник Вайналл, президент IUHC Лубна Шуя, президент Совета европейских ассоциаций адвокатов и юридических обществ (CCBE) Панайотис Перакис.
В целях укрепления дальнейшего сотрудничества состоялись двусторонние встречи Анара Багирова с руководителями международных организаций и коллегий адвокатов ряда стран, обмен опытом.
В соответствии с соглашением, достигнутым между Коллегией адвокатов Азербайджана и IUHC в 2019 году, ее члены – адвокаты теперь могут быть приняты в Коллегию адвокатов Великобритании, сдав соответствующий экзамен.