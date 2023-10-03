Азербайджанцев будут принимать в британскую Коллегию адвокатов

1-2 октября текущего года делегация Коллегии адвокатов Азербайджана во главе с ее председателем Анаром Багировым посетила Лондон, где приняла участие в церемонии открытия «Года права» по совместному приглашению Общества юристов Англии и Уэльса (IUHC) и Коллегии адвокатов Англии и Уэльса (IUVK).

Помимо Анара Багирова в визите также принял участие член президиума Эльчин Усуб.

1 октября 2023 года в соответствии с повесткой мероприятия состоялись обсуждения руководителей коллегий адвокатов. Цель обсуждений – обеспечение и защита независимости адвокатуры в современной и постоянно развивающейся сфере права, а также в международном и внутригосударственном праве.