Нилеш Сингх – новый гендиректор двух отелей Marriott в Баку

Через три года перешел в The Ritz-Carlton, Бали, где с удовольствием работал более года, максимизируя прибыльность, поддерживая стандарты бренда и повышая уровень удовлетворения гостей в более чем восьми ресторанах и барах на курорте. Его повысили до должности менеджера отеля, где он отвечал за оперативные департаменты, сосредоточенные на росте доходов и финансовой эффективности. Через год ему представилась возможность работать в The St. Regis Сингапур в качестве временного менеджера отеля, затем переехал в The St. Regis Куала-Лумпур, где в течение двух лет продемонстрировал свои сильные лидерские качества.

У Нилеша Сингха более 20 лет опыта работы в гостиничном бизнесе. Начал свою карьеру в 2000 году, на протяжении более 12 лет работал и развивал вместе с отелями и курортами Oberoi в Индии. Он начал свою карьеру в Marriott International на должности EAM в The Ritz-Carlton, в родном городе Бангалор, управлял восемью точками обслуживания, посвященными специальной кухне и клиентуре.

В 2021 году его впервые назначили генеральным директором в Le Meridien Maldives Resort and Spa - нового объекта в портфеле Marriott International в Индийском океане. Нилеш участвовал в процессе набора персонала, а также в позиционировании отеля.

На протяжении своей успешной карьеры Нилеш Сингх продемонстрировал эффективное лидерство и навыки управления персоналом в Индонезии, Индии, Сингапуре и Малайзии.

Нилеш - «энтузиаст здоровья», увлекается чтением, любит путешествовать и изучать разные страны, наслаждаясь местной культурой и традициями.

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О компании Ritz-Carlton Hotel Company, LLC

Компания The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. в настоящее время управляет более чем 108 отелями в 34 странах и регионах. Для подробной информации или бронирования посетите веб-сайт https://www.ritzcarlton.com/, присоединитесь к живому обсуждению на news.marriott.com, используйте #RCMemories и следите за нами на Facebook, Twitter и Instagram. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. является дочерней компанией Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR). Ritz-Carlton гордится участием в глобальной программе путешествий Marriott Bonvoy® от Marriott International. Программа предлагает участникам уникальные преимущества, включая эксклюзивные предложения в Marriott Bonvoy Moments, бесплатные ночи и признание элитного статуса, среди огромного портфеля глобальных брендов. Для бесплатной регистрации или получения подробной информации о программе посетите сайт marriottbonvoy.com.

Об отеле JW Marriott Absheron Baku

JW Marriott Absheron Baku является идеальным местом для тех, кто хочет испытать подлинное азербайджанское гостеприимство, наслаждаясь фирменными стандартами роскоши JW Marriott. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от Старого города и в 30 минутах езды от аэропорта. JW Marriott Absheron Baku предлагает 237 изысканных номеров и люксов, из которых открывается захватывающий вид на Каспийское море. Погрузитесь в непревзойденную обстановку Absheron Спа и Фитнес-центра с великолепным видом. Отель JW Marriott Absheron Baku располагает пятью ресторанами с кухней на любой вкус:

- Оживленное ZEST Lifestyle Cafe, работающее в течение всего дня, предлагает блюда средиземноморской кухни;

- Fireworks Urban Kitchen, где сервируют идеально приготовленные стейки;

- изысканный OroNero Bar & Ristorante, в меню которого классические и современные итальянские блюда;

- расслабляющий The Tea Lounge с широким выбором местных, международных и фирменных чаев, изысканных десертов и уникальных коктейлей;

- ослепительный Razzmatazz Cocktail Bar & Lounge – экзотический бар с резидент ди-джеем и самым большим выбором напитков.

Особо следует отметить банкетный зал Sherg Zali, который занимает площадь 1200 кв.м и является одним из крупнейших в Баку.

В JW Marriott Absheron Baku вас ждет роскошный отдых. Более подробная информация на jwmarriottbaku.com и на страницах отеля в социальных сетях Instagram и Facebook.