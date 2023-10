Нилеш Сингх – новый гендиректор двух отелей Marriott в Баку

Новым генеральным директором The Ritz-Carlton Baku и JW Marriott Absheron Baku назначен Нилеш Сингх.

У Нилеша Сингха более 20 лет опыта работы в гостиничном бизнесе. Начал свою карьеру в 2000 году, на протяжении более 12 лет работал и развивал вместе с отелями и курортами Oberoi в Индии. Он начал свою карьеру в Marriott International на должности EAM в The Ritz-Carlton, в родном городе Бангалор, управлял восемью точками обслуживания, посвященными специальной кухне и клиентуре.

Через три года перешел в The Ritz-Carlton, Бали, где с удовольствием работал более года, максимизируя прибыльность, поддерживая стандарты бренда и повышая уровень удовлетворения гостей в более чем восьми ресторанах и барах на курорте. Его повысили до должности менеджера отеля, где он отвечал за оперативные департаменты, сосредоточенные на росте доходов и финансовой эффективности. Через год ему представилась возможность работать в The St. Regis Сингапур в качестве временного менеджера отеля, затем переехал в The St. Regis Куала-Лумпур, где в течение двух лет продемонстрировал свои сильные лидерские качества.