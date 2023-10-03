Беспилотники массово атаковали Россию

В ночь на 4 октября граничащие с Украиной регионы России подверглись массовой атаке беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, в Белгородской, Брянской и Курской областях силами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 31 беспилотник самолетного типа.

Больше всего дронов прилетело в Белгородскую область. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, всего сбито «порядка 19 объектов».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об одном сбитом беспилотнике. «Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Также он рассказал об обстреле четырех районов области кассетными боеприпасами.

Глава Курской области Роман Старовойт ситуацию после прилета дронов не комментировал.