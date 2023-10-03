Новый спикер Палаты представителей выселил Нэнси Пелоси из офиса

В Капитолии оборудованы около 100 таких кабинетов, ими могут пользоваться сенаторы и члены Палаты представителей. Они не указаны ни в одном справочнике, а их двери помечены только номерами. Конгрессмены используют такие помещения для конфиденциальных встреч, подготовки выступлений или просто для отдыха.

«Пожалуйста, освободите помещение завтра, в комнате будет сменен замок», — написал Макгенри в электронном письме. Помещение отдадут в пользование офису спикера.

Пелоси назвала это решение «отходом от традиций». Она подчеркнула, что за время в должности спикера предоставляла экс-конгрессмену Деннису Хастерту право пользоваться такими кабинетами. По словам представителя экс-спикера, в офисе уже начали собирать вещи.

Пелоси была спикером Палаты представителей до января 2023 года, ее сменил Кевин Маккарти, отставку которого Палата представителей согласовала накануне. Как отметила газета, лишь некоторые законодатели палаты получают отдельные офисы в Капитолии.

Макгенри занял пост исполняющего обязанности спикера Палаты представителей 3 октября. «Выселение» Пелоси — одно из первых действий Макгенри после назначения на должность.