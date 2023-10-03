Церемония прощания с Хошбахтом Юсифзаде в Баку обновлено 12:17
В здании Президиума Национальной академии наук Азербайджана проходит церемония прощания с первым вице-президентом SOCAR, ученым-нефтяником, геологом, академиком Хошбахтом Юсифзаде.
От имени президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой прислан венок на церемонию. В ней принимают участие члены семьи Хошбахта Юсифзаде, государственные деятели, ученые и др.
Первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде скончался накануне.
Хошбахт Юсифзаде внес большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли Азербайджана. Открыл и ввел в эксплуатацию более 20 нефтяных и газовых месторождений в Каспийском море, в том числе всемирно известные «Азери», «Чираг», «Гюнешли» и «Шахдениз».
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Церемония прощания с первым вице-президентом Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), ученым-нефтяником, геологом, академиком Хошбахтом Юсифзаде состоится 4 октября 2023 года в 12:00 в здании Президиума Национальной академии наук Азербайджана, сообщили в SOCAR.
Хошбахт Юсифзаде скончался вчера в возрасте 93 лет.