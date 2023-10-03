Путин едет за границу
Президент России Владимир Путин 12 октября посетит Кыргызстан с официальным визитом по приглашению президента Садыра Жапарова, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.
В рамках визита запланированы двусторонние переговоры глав государств.
"Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию авиационной базы ОДКБ в Канте", - сказал он.