Азербайджан хочет интегрировать армян, Ереван не дает

Ереван препятствует устойчивой реинтеграции армянских жителей Карабах ского региона в азербайджанское общество, говорится в информации Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

Как отмечается, Государственная миграционная служба в целях обеспечения устойчивой реинтеграции армянских жителей в азербайджанское общество запустила портал reintegration.gov.az.

"Созданы условия для использования портала как армянами, проживающими в настоящее время в Карабахе, так и жителями, уехавшими в Армению.

Однако ряд провайдеров соседней страны блокирует некоторые доменные имена, принадлежащие государственным учреждениям Азербайджана, чтобы воспрепятствовать доступу людей с территории Армении", отмечается в сообщении.