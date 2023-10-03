МВД Турции установило личность устроившего теракт в Анкаре

Министерство внутренних дел Турции установило личность смертника, устроившего теракт возле здания МВД в Анкаре, им оказался член террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

«В результате изучения ДНК было установлено, что вторым террористом был Озкан Шахин, состоящий в сепаратистской организации РПК», - говорится в распространенном заявлении МВД.

Ранее было также установлено, что другим исполнителем теракта был еще один член РПК Хасан Огуз.