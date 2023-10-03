Глава Еврокомиссии поздравляет Армению: «Мир для Путина становится теснее»
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Армению с ратификацией Римского статута, сообщает «Европейская правда».
Председатель Еврокомиссии отметила, что после решения армянского парламента для президента РФ Владимира Путина «мир становится теснее».
«Приветствую ратификацию Римского статута Международного уголовного суда парламентом Армении. Армения присоединилась к 123 государствам, преданных верховенству права», – добавила она.