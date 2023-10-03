Азербайджанский адвокат защищает Араика Арутюняна

Адвокат Алов Сафаралиев будет защищать права арестованного накануне бывшего «президента» сепаратистского режима в Карабах е Араика Арутюняна.

Как сообщает haqqin.az, Сафаралиев вчера принял участие в допросе Арутюняна в качестве защитника.

Как сообщил юрист в соцсетях, у Арутюняна нет проблем со здоровьем, его психологическое состояние также в норме: «Сегодня я принял участие в допросе Арутюняна в качестве адвоката. Могу лишь отметить, что сказанное им поможет раскрыть многие вопросы.

Мы будем строить линию защиты на основании законодательства Азербайджана, требований международных конвенций и адвокатской этики. Одним словом, с честью выполним наш профессиональный долг».

Отметим, что вчера Араик Арутюнян был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) и доставлен в Баку.