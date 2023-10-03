Иран хочет отправить наблюдателей на границу Азербайджана и Армении

Иран готов направить своих наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба ВС исламской республики Мохаммад Багери на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

«Сохранение напряженности в регионе Южного Кавказа не в интересах не только Армении и Азербайджана, но и других стран региона, - приводит слова Багери агентство Tasnim. - В связи с этим Иран готов направить своих наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу».