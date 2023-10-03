Делегация ВМС Ирана прибыла в Баку для участия в качестве наблюдателя в совместных тактических учениях «Хазри-2023», проводимых в Азербайджане с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана, сообщили в Минобороны.

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров встретился с делегацией, возглавляемой командующим военно-морскими операциями ВМС Ирана капитаном 1-го ранга Мохаммедом Резой Хазаи.

На встрече в штабе ВМС была особо отмечена важность учений «Хазри-2023», подчеркнута значимость проведения в будущем совместных учений ВМС Азербайджана и Ирана на Каспии, в связи с чем достигнута предварительная договоренность.

Были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной сфере между ВМС двух стран.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.