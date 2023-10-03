Захарова раскритиковала решение Армении
Принятие решений в Армении, имеющих общенациональное значение, осуществляют «без опоры на общественное мнение», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Принимаются решения, которые имеют общенациональное значение не только сегодняшнего дня, но и в контексте истории нации. Они принимают эти решения без опоры на общественное мнение, без опоры на результаты плебисцита, - цитируют российские СМИ Захарову. - Мало того, они принимают решения, которые противоречат всему тому, что они говорили, идя на выборы».