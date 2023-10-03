Всемирный месяц борьбы с раком молочной железы: Минздрав анонсирует прямой эфир

На официальной странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram в среду, 4 октября, состоится прямой эфир, посвященный Всемирному месяцу борьбы с раком молочной железы.

Как сообщает haqqin.аz, гостьей прямого эфира станет доцент кафедры онкологии Азербайджанского медицинского университета Хагигат Велиева.

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