Жесткий ответ Баку на заявления Парижа

В официальном комментарии говорится: «Мы решительно осуждаем и отвергаем безосновательные обвинения в адрес Азербайджана, высказанные Катрин Колонной, министром Европы и иностранных дел Франции, 3 октября на пресс-конференции в рамках ее визита в Армению».

МИД Азербайджана осудил заявления министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны, сделанные во время ее визита в Армению.

В комментарии подчеркивается, что Франция ранее не обращала внимания на ряд проблем, включая массовые депортации азербайджанцев и военные преступления против них. Также отмечается, что «вооружение Армении любыми возможными способами, склонение Еревана к агрессии и военным авантюрам со стороны Франции неприемлемы».

Кроме того, МИД Азербайджана раскритиковал Францию за игнорирование оккупации Арменией территорий Азербайджана и продолжающихся военно-политических провокаций Еревана.

В документе говорится: «Франция закрывала глаза на факт оккупации Арменией примерно 20% территорий Азербайджана с грубым нарушением всех норм и принципов международного права...»

МИД Азербайджана также обвинил Францию в односторонней поддержке Армении, отметив, что заявления Парижа о нейтральности были безосновательными: «Заявления о постоянной поддержке Армении и инициирование заседаний Совета Безопасности ООН еще раз доказали, что утверждения Франции о том, что она является беспристрастным и нейтральным посредником на протяжении последних 30 лет, не имели под собой никаких оснований».